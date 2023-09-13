Послание футболистам. Ребров оценил выступления сборной Украины в матчах против Англии и Италии
Сергей Ребров (Фото:УАФ)
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления украинцев в сентябрьских матчах.
Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о результатах команды.
«Тяжелый матч против сильного соперника. Хотя вчерашний результат неприятный, у нас все еще остается шанс и вера бороться за прямой выход из квалификационной группы на Евро.
Спасибо всем за этот сбор, готовимся к октябрю", — написал Ребров.
Сборная Украины располагается на третьем месте, имея 7 очков после пяти сыгранных матчей.
Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией, а также проиграла Италии.
Ранее сообщалось, что легенда Динамо разнес сборную Украины за поражение от Италии.