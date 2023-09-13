Послание футболистам. Ребров оценил выступления сборной Украины в матчах против Англии и Италии

13 сентября, 18:41
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Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги выступления украинцев в сентябрьских матчах.

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о результатах команды.

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«Тяжелый матч против сильного соперника. Хотя вчерашний результат неприятный, у нас все еще остается шанс и вера бороться за прямой выход из квалификационной группы на Евро.

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Спасибо всем за этот сбор, готовимся к октябрю", — написал Ребров.

Сборная Украины располагается на третьем месте, имея 7 очков после пяти сыгранных матчей.

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Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией, а также проиграла Италии.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо разнес сборную Украины за поражение от Италии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Сборная Италии Евро-2024

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