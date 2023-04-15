«Там участвует Россия-2». Тренер призвал сборную Украины отказаться от Евро-2024 15 апреля, 12:46 Сборная Украины может пропустить чемпионат Европы (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо поддержал запрет для украинцев выступать на одних соревнованиях с Россией и Беларусью.

Министерство молодежи и спорта приняло решение о запрете национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, к которым были допущены россияне и белорусы. В отборе на футбольное Евро-2024 играет Беларусь, хоть в разных группах с Украиной. Поэтому нашу команду могут снять с турнира.

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«Я считаю, что министерство приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА мог допустить Беларусь к соревнованиям? Беларусь и Россию должны дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас. Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать! Лукашенко и его прихвостни — это такие же бл*ди и подонки, как и россияне. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2. Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2», — заявил Сабо в интервью FanDay.

«Пусть лучше нас дисквалифицируют, но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь! На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет! Там сидят все продажные, которые продались за деньги Газпрома», — считает тренер.

Ранее в Минспорте ответили, снимется ли сборная Украины с отбора Евро-2024 после указа о бойкоте.