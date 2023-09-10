«Очень впечатляющий человек»: легенда сборной Англии осыпал комплиментами Зинченко 10 сентября, 15:10 Александр Зинченко забил Англии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер оценил игру полузащитника сборной Украины Олександра Зинченко после матча команды в квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).

Эксперт считает, украинский футболист показал отличную игру, а также то, что он яркий человек.

«Помимо того, что он является исключительным футболистом, Зинченко — очень впечатляющий молодой человек.

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Должно быть, невероятно тяжело пережить кошмар вторжения в свою страну", — написал Линекер в Twitter.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Англии назвал причину ничьи против Украины.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.