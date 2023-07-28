Чемпионат Украины, 1 тур: расписание и результаты всех матчей
«Горняки» будут защищать титул (Фото:ФК Шахтер Донецк)
28 июля в Украине стартует новый футбольный сезон. Чемпионское звание будет защищать донецкий Шахтер.
Не обошлось и без переноса. В первом туре УПЛ не сыграют Ворскла и Днепр-1. Оба клуба участвуют в еврокубках. В Лиге конференций Ворскла обыграла Дилу, а в Лиге чемпионов Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.
1 тур Премьер-лиги
Пятница, 28 июля
17:00. Оболонь — Колос
19:00. Верес — Полесье
Суббота, 29 июля
15:00. Рух — Заря
17:00. Металлист 1925 — Шахтер
Воскресенье, 30 июля
13:00. ЛНЗ — Черноморец
15:00. Александрия — Кривбасс
17:00. Динамо — Минай
Напомним, что золотой матч Шахтер — Днепр-1 завершился грандиозным скандалом.