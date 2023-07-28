Чемпионат Украины, 1 тур: расписание и результаты всех матчей

28 июля, 08:51
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«Горняки» будут защищать титул (Фото:ФК Шахтер Донецк)

«Горняки» будут защищать титул (Фото:ФК Шахтер Донецк)

28 июля в Украине стартует новый футбольный сезон. Чемпионское звание будет защищать донецкий Шахтер.

Не обошлось и без переноса. В первом туре УПЛ не сыграют Ворскла и Днепр-1. Оба клуба участвуют в еврокубках. В Лиге конференций Ворскла обыграла Дилу, а в Лиге чемпионов Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.

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1 тур Премьер-лиги

Пятница, 28 июля

17:00. Оболонь — Колос

19:00. Верес — Полесье

Суббота, 29 июля

15:00. Рух — Заря

17:00. Металлист 1925 — Шахтер

Воскресенье, 30 июля

13:00. ЛНЗ — Черноморец

15:00. Александрия — Кривбасс

17:00. Динамо — Минай

Напомним, что золотой матч Шахтер — Днепр-1 завершился грандиозным скандалом.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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