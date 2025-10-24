Динамо против Кривбасса: расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ, турнирная таблица — видео

24 октября, 12:23
Кривбасс — перед 10-м туром был лидером УПЛ (Фото: ФК Кривбасс)

В центральном поединке тура действующий чемпион сыграет против неожиданного лидера УПЛ.

Сын Маркевича, капитан эпохи Лобановского и победитель Лиги чемпионов. ИИ нашел замену Шовковскому в Динамо

10-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Пятница, 24 октября

15:30. Александрия — Эпицентр

18:00. Верес — Заря

Суббота, 25 октября

13:00. Металлист 1925 — ЛНЗ

15:30. Карпаты — Рух

18:00. Оболонь — Полесье

Воскресенье, 26 октября

13:00. Полтава — Колос

15:30. Шахтер — Кудровка

18:00. Динамо — Кривбасс

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Кстати, Олег Саленко призвал уволить Шовковского и назвал тренера, который должен возглавить Динамо.

Ранее украинский футболист дебютный гол трогательно посвятил покойной маме.

