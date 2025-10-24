Динамо против Кривбасса: расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ, турнирная таблица — видео
Кривбасс — перед 10-м туром был лидером УПЛ (Фото: ФК Кривбасс)
В центральном поединке тура действующий чемпион сыграет против неожиданного лидера УПЛ.
10-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Пятница, 24 октября
15:30. Александрия — Эпицентр
18:00. Верес — Заря
Суббота, 25 октября
13:00. Металлист 1925 — ЛНЗ
15:30. Карпаты — Рух
18:00. Оболонь — Полесье
Воскресенье, 26 октября
13:00. Полтава — Колос
15:30. Шахтер — Кудровка
18:00. Динамо — Кривбасс
Турнирная таблица
