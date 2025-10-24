Кстати, Олег Саленко призвал уволить Шовковского и назвал тренера, который должен возглавить Динамо.

В центральном поединке тура действующий чемпион сыграет против неожиданного лидера УПЛ.

Кривбасс — перед 10-м туром был лидером УПЛ (Фото: ФК Кривбасс)

