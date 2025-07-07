16-летний мексиканец установил уникальный рекорд в футболе

7 июля, 18:26
На момент игры Море было 16 лет и 265 дней. (Фото: Troy Taormina-Imagn Images)

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики одолела США со счетом 2:1, а мексиканец Хильберто Мора вошел в историю футбола.

Как сообщает журналист Еудиель Пачеко, Мора вышел в стартовом составе сборной Мексики и стал самым молодым футболистом в истории, который принимал участие в финале международного турнира сборных. На момент игры ему было 16 лет и 265 дней.

Таким образом, Мора побил рекорд испанца Ламина Ямаля (17 лет и 1 день) и легендарного Пеле (17 лет и 249 дней).

Мора выступает за Тихуану. В прошлом сезоне Хильберто провел 30 матчей за клуб, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мексика Рекорд

