«Сделал хорошие действия»: тренер клуба Бундеслиги расхвалил 18-летнего украинца после успешного дебюта в Кубке Германии

Дмитрий Богданов в 18 лет дебютировал за Унион Берлин в Кубке Германии (Фото: ФК Унион Берлин)

В начале второго экстра-тайма победный гол за столичный клуб забил нидерландский защитник Данило Духи после ассиста украинского форварда Дмитрия Богданова, появившегося на поле на 67-й минуте.

Несмотря на то, что мяч попал к Духи лишь благодаря ришокету от 18-летнего нападающего, главный тренер Униона Штеффен Баумгарт положительно высказался относительно дебюта Богданова. Он даже признался, что украинец мог впервые сыграть в Бундеслиге в матче против Вердера (0:1).

«У меня уже было предчувствие, что он мог бы выйти на поле в Бремене [с Вердером]. На тренировках он уже немного дальше продвинулся, чем в матчах. Сразу после выхода на замену сделал хорошие действия. Ему еще нужно развиваться, но мы рады иметь такого молодого парня.

Его первая игра перед такой публикой, да еще и в разгар победы со счетом 2:1 — я доволен. Но мы должны дать ему время", — цитирует Баумгарта Berliner Kurier.

Отметим, Богданов в этом сезоне провел семь игр за юношескую команду Униона, забив 10 голов и оформив ассист.

В следующем матче 1 ноября подопечные Баумгарта будет принимать Фрайбург в рамках 9-го тура Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 по Киеву.

Сейчас берлинцы занимают 10 строчку в чемпионате Германии.

