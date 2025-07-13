Украинский форвард перешел в испанскую Валенсию

13 июля, 15:19
Ярослав Бойко (Фото: instagram.com/boyko._yaroslav)

18-летний украинский футболист Ярослав Бойко, выступающий на позиции центрального нападающего, стал игроком Валенсии.

Испанский клуб подтвердил трансфер в сообщении на своей странице в Instagram.

Валенсия добавила, что Бойко будет выступать за команду U-19.

По данным Transfermarkt, контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Бойко родился в испанской провинции Аликанте, но имеет украинское гражданство. Перед переходом в Валенсию он был игроком местного клуба Бенидорм.

Напомним, в сезоне 2023/24 за Валенсию на правах аренды выступал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который забил четыре гола в 29 матчах за «летучих мышей».

Мы писали, что Бенфика решила продать Трубина после успешного выступления украинца на клубном чемпионате мира.

