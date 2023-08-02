Чемпионат Украины, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей

2 августа, 08:04
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«Горняки» первыми начали тур (Фото:ФК Шахтер)

«Горняки» первыми начали тур (Фото:ФК Шахтер)

Второй тур украинской Премьер-лиги растянется со 2 по 6 августа из-за товарищеского матча Шахтера.

«Горняки» попросили перенести поединок с Вересом, поскольку 6 августа в Лондоне сыграют благотворительный матч против Тоттенхэма.

2 тур Премьер-лиги

Среда, 2 августа

Видео дня

17:00. Верес — Шахтер

Пятница, 4 августа

17:00. Оболонь — Динамо

Суббота, 5 августа

15:00. Минай — ЛНЗ

19:00. Александрия — Металлист 1925

Воскресенье, 6 августа

15:00. Днепр-1 — Полесье

17:00. Заря — Кривбасс

17:00. Колос — Черноморец

19:00. Рух — Ворскла

Напомним, что Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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