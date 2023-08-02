Чемпионат Украины, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей

«Горняки» попросили перенести поединок с Вересом, поскольку 6 августа в Лондоне сыграют благотворительный матч против Тоттенхэма .

Второй тур украинской Премьер-лиги растянется со 2 по 6 августа из-за товарищеского матча Шахтера.

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