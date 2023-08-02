Чемпионат Украины, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
«Горняки» первыми начали тур (Фото:ФК Шахтер)
Второй тур украинской Премьер-лиги растянется со 2 по 6 августа из-за товарищеского матча Шахтера.
«Горняки» попросили перенести поединок с Вересом, поскольку 6 августа в Лондоне сыграют благотворительный матч против Тоттенхэма.
2 тур Премьер-лиги
Среда, 2 августа
17:00. Верес — Шахтер
Пятница, 4 августа
17:00. Оболонь — Динамо
Суббота, 5 августа
15:00. Минай — ЛНЗ
19:00. Александрия — Металлист 1925
Воскресенье, 6 августа
15:00. Днепр-1 — Полесье
17:00. Заря — Кривбасс
17:00. Колос — Черноморец
19:00. Рух — Ворскла
Напомним, что Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов.