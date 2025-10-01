Турнир проходит в формате с единой таблицей для всех команд. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

2-й тур Лиги чемпионов

Вторник, 30 сентября

19:45. Аталанта — Брюгге — 2:1

Голы: Самараджич, 74 (пен.), Пашалич, 87 — Цолис, 38

19:45. Кайрат — Реал — 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пен.), Мбаппе, 52, Мбаппе, 73, Камавинга, 83, Диас, 90+3

22:00. Буде-Глимт — Тоттенхэм — 2:2

Голы: Гауге, 53, Гауге, 66 — ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (авт.)

22:00. Атлетико — Айнтрахт — 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен.) — Буркгардт, 57

22:00. Марсель — Аякс — 4:0

Голы: Пайшан, 6, Пайшан, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

22:00. Интер — Славия — 3:0

Голы: Мартинес, 30, Дюмфрис, 34, Мартинес, 65

22:00. Галатасарай — Ливерпуль — 1:0

Гол: Осимхен, 16 (пен.)

22:00. Челси — Бенфика — 1:0

Гол: Риос, 18 (авт.)

22:00. Пафос — Бавария — 1:5

Голы: Оршич, 45 — Кейн, 15, Геррейро, 20, Джексон, 31, Кейн, 34, Олисе, 69

Среда, 1 октября

19:45. Юнион — Ньюкасл

19:45. Карабах — Копенгаген

22:00. Наполи — Спортинг

22:00. Вильярреал — Ювентус

22:00. Арсенал — Олимпиакос

22:00. Байер — ПСВ

22:00. Монако — Манчестер Сити

22:00. Барселона — ПСЖ

22:00. Боруссия Д — Атлетик

Турнирная таблица после 1-го тура

Фото: Football Ranking

Формат Лиги чемпионов

Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.