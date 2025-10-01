Триумф Реала в Казахстане. 2-й тур Лиги чемпионов: расписание и результаты всех матчей, турнирная таблица — видео
Реал разгромил Кайрат (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)
Турнир проходит в формате с единой таблицей для всех команд. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
2-й тур Лиги чемпионов
Вторник, 30 сентября
19:45. Аталанта — Брюгге — 2:1
Голы: Самараджич, 74 (пен.), Пашалич, 87 — Цолис, 38
19:45. Кайрат — Реал — 0:5
Голы: Мбаппе, 25 (пен.), Мбаппе, 52, Мбаппе, 73, Камавинга, 83, Диас, 90+3
22:00. Буде-Глимт — Тоттенхэм — 2:2
Голы: Гауге, 53, Гауге, 66 — ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (авт.)
22:00. Атлетико — Айнтрахт — 5:1
Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен.) — Буркгардт, 57
22:00. Марсель — Аякс — 4:0
Голы: Пайшан, 6, Пайшан, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52
22:00. Интер — Славия — 3:0
Голы: Мартинес, 30, Дюмфрис, 34, Мартинес, 65
22:00. Галатасарай — Ливерпуль — 1:0
Гол: Осимхен, 16 (пен.)
22:00. Челси — Бенфика — 1:0
Гол: Риос, 18 (авт.)
22:00. Пафос — Бавария — 1:5
Голы: Оршич, 45 — Кейн, 15, Геррейро, 20, Джексон, 31, Кейн, 34, Олисе, 69
Среда, 1 октября
19:45. Юнион — Ньюкасл
19:45. Карабах — Копенгаген
22:00. Наполи — Спортинг
22:00. Вильярреал — Ювентус
22:00. Арсенал — Олимпиакос
22:00. Байер — ПСВ
22:00. Монако — Манчестер Сити
22:00. Барселона — ПСЖ
22:00. Боруссия Д — Атлетик
Турнирная таблица после 1-го тура
Формат Лиги чемпионов
Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.