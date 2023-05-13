Чемпионат Украины, 26 тур: расписание, результаты и турнирная таблица
Лидер УПЛ сыграет с Ингульцом (Фото:ФК Шахтер)
С 13 по 15 мая пройдут поединки 26 тура украинской Премьер-лиги. Борьба за золотые медали выходит на финишную прямую.
Интересно, что накануне этого тура в УПЛ вспыхнул грандиозный скандал. Тренер Миная Владимир Шаран рассказал, что в клуб звонили неизвестные люди и просили проиграть Днепру-1.
Суббота, 13 мая
14:00. Динамо — Черноморец
17:00. Ингулец — Шахтер
Воскресенье, 14 мая
13:00. Металлист — Заря
13:00. Львов — Ворскла
14:00. Верес — Металлист 1925
15:00. Кривбасс — Рух
Понедельник, 15 мая
13:00. Минай — Днепр-1
15:00. Колос — Александрия
Турнирная таблица
Ранее матч Миная и Шахтера закончился судейским скандалом.