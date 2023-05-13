Чемпионат Украины, 26 тур: расписание, результаты и турнирная таблица 13 мая, 08:44 Лидер УПЛ сыграет с Ингульцом (Фото:ФК Шахтер)

С 13 по 15 мая пройдут поединки 26 тура украинской Премьер-лиги. Борьба за золотые медали выходит на финишную прямую.



Интересно, что накануне этого тура в УПЛ вспыхнул грандиозный скандал. Тренер Миная Владимир Шаран рассказал, что в клуб звонили неизвестные люди и просили проиграть Днепру-1.

Видео дня

Суббота, 13 мая

14:00. Динамо — Черноморец

17:00. Ингулец — Шахтер

Воскресенье, 14 мая

13:00. Металлист — Заря

13:00. Львов — Ворскла

14:00. Верес — Металлист 1925

15:00. Кривбасс — Рух

Понедельник, 15 мая

13:00. Минай — Днепр-1

15:00. Колос — Александрия

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее матч Миная и Шахтера закончился судейским скандалом.