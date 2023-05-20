Чемпионат Украины, 27 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео
Клуб из Луганска близок к медалям УПЛ (Фото:ФК Заря)
С 19 по 21 мая пройдут поединки 27 тура украинской Премьер-лиги. Три команды продолжают битву за золото и место в Лиге чемпионов.
В этом туре Верес хотел устроить флешмоб на своем стадионе, чтобы поддержать ВСУ. Однако клубу из Ровно запретили пускать болельщиков на поединок с Шахтером.
27 тур УПЛ
Пятница, 19 мая
14:00. Днепр-1 — Колос — 2:1
Голы: Довбик, 57, Сарапий, 90+4 — Мякушко, 45+1
15:00. Ворскла — Кривбасс — 1:0
Гол: Степанюк, 62
17:00. Шахтер — Верес — 2:1
Голы: Зубков, 35, Матвиенко, 83 — Шарай, 74
Суббота, 20 мая
13:00. Черноморец — Минай — 0:1
Гол: Хадида, 61 (авт.)
14:00. Заря — Ингулец — 2:0
Голи: Бражко, 21, Русин, 81
15:00. Александрия — Динамо — 1:3
Голы: Сигеев, 40 — Андриевский, 17, Ванат, 32, Вивчаренко, 73
Воскресенье, 21 мая
15:00. Металлист 1925 — Металлист
17:00. Рух — Львов
Турнирная таблица