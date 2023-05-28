Чемпионат Украины, 29 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео
Лидеры УПЛ (Фото:ФК Шахтер)
28 по 29 мая пройдут поединки 29 тура украинской Премьер-лиги. В центральном матче встретятся Шахтер и Днепр-1. Горняки могут досрочно стать чемпионами Украины.
Напомним, у СМИ появилась информация, что Днепр-1 хотел бойкотировать матч против Шахтера.
29 тур УПЛ
Воскресенье, 28 мая
15:00. Шахтер — Днепр-1
15:00. Александрия — Заря
Понедельник, 29 мая
15:00. Динамо — Верес
15:00. Металлист — Минай
15:00. Ворскла — Колос
15:00. Львов — Ингулец
15:00. Черноморец — Рух
15:00. Металлист 1925 — Кривбасс
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что впервые в истории в высшем дивизионе будет играть клуб из Житомира.