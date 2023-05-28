Чемпионат Украины, 29 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео 28 мая, 08:27 Лидеры УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

28 по 29 мая пройдут поединки 29 тура украинской Премьер-лиги. В центральном матче встретятся Шахтер и Днепр-1. Горняки могут досрочно стать чемпионами Украины.



Напомним, у СМИ появилась информация, что Днепр-1 хотел бойкотировать матч против Шахтера.

29 тур УПЛ

Воскресенье, 28 мая

15:00. Шахтер — Днепр-1

15:00. Александрия — Заря

Понедельник, 29 мая

Видео дня

15:00. Динамо — Верес

15:00. Металлист — Минай

15:00. Ворскла — Колос

15:00. Львов — Ингулец

15:00. Черноморец — Рух

15:00. Металлист 1925 — Кривбасс

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

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