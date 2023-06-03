Чемпионат Украины, 30 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео

3 июня, 21:24
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Горняки уже получили чемпионский трофей (Фото:ФК Шахтер)

Горняки уже получили чемпионский трофей (Фото:ФК Шахтер)

В воскресенье, 4 июня, завершится чемпионат Украины по футболу. Станут известны все медалисты УПЛ, кто покинет высший дивизион и кто будет представлять Украину в еврокубках.

Напомним, Шахтер досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги.

30 тур УПЛ

Воскресенье, 4 июня

15:00. Ворскла — Шахтер

15:00. Металлист 1925 — Динамо

15:00. Минай — Заря

15:00. Днепр-1 — Кривбасс

Видео дня

15:00. Металлист — Черноморец

15:00. Рух — Александрия

15:00. Верес — Ингулец

15:00. Колос — Львов

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Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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