Чемпионат Украины, 30 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео
Горняки уже получили чемпионский трофей (Фото:ФК Шахтер)
В воскресенье, 4 июня, завершится чемпионат Украины по футболу. Станут известны все медалисты УПЛ, кто покинет высший дивизион и кто будет представлять Украину в еврокубках.
Напомним, Шахтер досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги.
30 тур УПЛ
Воскресенье, 4 июня
15:00. Ворскла — Шахтер
15:00. Металлист 1925 — Динамо
15:00. Минай — Заря
15:00. Днепр-1 — Кривбасс
15:00. Металлист — Черноморец
15:00. Рух — Александрия
15:00. Верес — Ингулец
15:00. Колос — Львов
Турнирная таблица