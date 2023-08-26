Чемпионат Украины, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 26 августа, 10:48 Моряки среди лидеров УПЛ (Фото:ФК Черноморец)

Из-за участия наших команд в еврокубках два поединка Премьер-лиги перенесли.



Позже состоятся поединки Рух — Днепр-1 и Динамо — Верес.

Напомним, в прошлом туре в матче Вереса и Ворсклы был забит самый смешной гол в украинском футболе.

Суббота, 26 августа

Видео дня

15:00. ЛНЗ — Металлист 1925

17:00. Александрия — Полесье

Воскресенье, 27 августа

13:00. Минай — Заря

15:00. Колос — Шахтер

17:00. Ворскла — Черноморец

Понедельник, 28 августа

17:00. Оболонь — Кривбасс

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua