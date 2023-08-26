Чемпионат Украины, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
Моряки среди лидеров УПЛ (Фото:ФК Черноморец)
Из-за участия наших команд в еврокубках два поединка Премьер-лиги перенесли.
Позже состоятся поединки Рух — Днепр-1 и Динамо — Верес.
Напомним, в прошлом туре в матче Вереса и Ворсклы был забит самый смешной гол в украинском футболе.
Суббота, 26 августа
15:00. ЛНЗ — Металлист 1925
17:00. Александрия — Полесье
Воскресенье, 27 августа
13:00. Минай — Заря
15:00. Колос — Шахтер
17:00. Ворскла — Черноморец
Понедельник, 28 августа
17:00. Оболонь — Кривбасс
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