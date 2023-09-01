Чемпионат Украины, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Матч двух участников еврокубков — Зари и Динамо — перенесен.
Напомним, что Заря не смогла пройти Славию в Лиге Европы, а Динамо проиграло Бешикташу в Лиге конференций.
Пятница, 1 сентября
17:00. Верес — Черноморец
Суббота, 2 сентября
13:00. Минай — Шахтер
15:00. Полесье — Оболонь
17:00. Ворскла — Александрия
Воскресенье, 3 сентября
13:00. Днепр-1 — ЛНЗ
17:00. Колос — Кривбасс
19:00. Рух — Металлист 1925
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