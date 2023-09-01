Чемпионат Украины, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей

1 сентября, 10:00
Поделиться:
Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Матч двух участников еврокубков — Зари и Динамо — перенесен.

Напомним, что Заря не смогла пройти Славию в Лиге Европы, а Динамо проиграло Бешикташу в Лиге конференций.

Пятница, 1 сентября

17:00. Верес — Черноморец

Суббота, 2 сентября

Видео дня

13:00. Минай — Шахтер

15:00. Полесье — Оболонь

17:00. Ворскла — Александрия

Воскресенье, 3 сентября

13:00. Днепр-1 — ЛНЗ

17:00. Колос — Кривбасс

19:00. Рух — Металлист 1925

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X