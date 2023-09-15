Чемпионат Украины, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 15 сентября, 13:41 Горняки лидеры УПЛ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Впервые за долгое время этот тур УПЛ обошелся без переносов поединков.



Напомним, что Премьер-лига брала паузу из-за отборочных матчей Евро-2024. В них сборная Украины сначала сыграла вничью с Англией, а затем проиграла Италии.

Пятница, 15 сентября

Видео дня

18:30. Металлист 1925 — Заря

Суббота, 16 сентября

15:00. Черноморец — Полесье

17:00. Шахтер — Оболонь

19:00. Александрия — Минай

Воскресенье, 17 сентября

13:00. ЛНЗ — Рух

15:00. Днепр-1 — Колос

17:00. Кривбасс — Верес

Понедельник, 18 сентября

17:00. Динамо — Ворскла

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua