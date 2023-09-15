Чемпионат Украины, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
Горняки лидеры УПЛ (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Впервые за долгое время этот тур УПЛ обошелся без переносов поединков.
Напомним, что Премьер-лига брала паузу из-за отборочных матчей Евро-2024. В них сборная Украины сначала сыграла вничью с Англией, а затем проиграла Италии.
Пятница, 15 сентября
18:30. Металлист 1925 — Заря
Суббота, 16 сентября
15:00. Черноморец — Полесье
17:00. Шахтер — Оболонь
19:00. Александрия — Минай
Воскресенье, 17 сентября
13:00. ЛНЗ — Рух
15:00. Днепр-1 — Колос
17:00. Кривбасс — Верес
Понедельник, 18 сентября
17:00. Динамо — Ворскла
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