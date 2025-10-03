«Два разных стиля». Экс-игрок сборной Украины объяснил, благодаря чему Шахтер победил худшую команду Шотландии

В четверг, 2 октября, донецкий Шахтер одержал победу над Абердином (3:2) в первом туре Лиги конференций.

«Горняки» пропустили уже на старте матча — Кауан Элиас сыграл рукой в собственной штрафной площадке, и шотландцы реализовали пенальти.

В конце первого тайма Егор Назарина восстановил равновесие на табло, а в начале второго Шахтер добавил темпа и забил еще дважды благодаря усилиям Лукаса Феррейры и Педро Энрике. Однако на 69-й минуте Абердин сократил отставание и до финального свистка создавал опасные моменты у ворот дончан, держа украинских болельщиков в напряжении.

Реклама

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший игрок сборной Украины Игорь Худобяк отметил, что по моментам игра выглядела равной и, возможно, ничья была бы более справедливым результатом.

Игорь Худобяк рассказал, почему Шахтер пропустил второй гол / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Шахтер победил — это главное. Казалось, что на поле сошлись два разных стиля футбола. Один — контратакующий, более силовой, с длинными передачами и большим количеством борьбы от Абердина. Другой — позиционный, с контролем мяча и многочисленными атаками от Шахтера. В итоге игра выглядела равной: возможно, по моментам справедливым результатом была бы ничья.

В эпизоде с пенальти, возможно, Элиас хотел сыграть плечом или выбить мяч, но слишком сильно выставил руку".

Худобяк похвалил тренерский штаб Шахтера за изменения во втором тайме, которые помогли команде переломить ход матча.

«В перерыве тренерский штаб поменял местами Педриньо, который играл на левом фланге, и Марлона Гомеса, который начинал в центре поля. Это было очень удачное решение, хорошая работа тренеров: они увидели, что идет не так, и исправили ситуацию.

После третьего гола Шахтер несколько сбавил обороты — счет был комфортным. Абердин, наоборот, прибавил, ведь ему уже нечего было терять. Дончане сели слишком низко. Шотландцы хорошо сыграли при втором взятии ворот: сначала был сильный удар, сейв Ризныка, попадание в перекладину, а затем они удачно сыграли на добивании. Защитник «горняков» был рядом, но проиграл несколько сантиметров в борьбе, и команда пропустила", — сказал Худобяк.

Стоит отметить, что Абердин идет на последнем месте в чемпионате Шотландии, набрав лишь одно очко после шести туров.

Ранее мы писали, что Гецко раскритиковал звезду Шахтера из-за ошибки против Абердина в Лиге конференций.