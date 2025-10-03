«Это цирк». Гецко раскритиковал звезду Шахтера из-за ошибки против Абердина в Лиге конференций

«Горняки» неожиданно пропустили уже на старте встречи — Кауан Элиас сыграл рукой в собственной штрафной площадке, а шотландцы реализовали пенальти.

В конце первого тайма Егор Назарина сравнял счет, а в начале второй половины украинский клуб добавил и забил еще дважды — отличились Лукас Феррейра и Педро Энрике. Впрочем, на 69-й минуте хозяева сократили отставание и до финального свистка держали в напряжении украинских болельщиков.

Реклама

Легендарный экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко остался недовольным игрой Шахтера и резко высказался об ошибке бразильца.

Иван Гецко оценил игру "горняков" / Фото: ФК Черноморец

— Шахтер победил 3:2, но игра была тяжелой. Что скажете?

Честно, Шахтер меня очень удивил, в плохом смысле. Потому что первый гол, который они пропустили, сразу внес свое «резюме» в игру. Элиас не имел права так выпрыгивать и играть рукой в штрафной площадке. Это вообще цирк. Для меня это была совершенно непонятная ситуация.

Но потом «горняки» нашли в себе силы переломить ход матча. В то же время они играли с командой, которая занимает последнее место в чемпионате Шотландии, который точно не самый сильный на сегодня. От Шахтера я ждал гораздо больше, чем то, что они показали.

Да, еще в первом тайме они сравняли счет, во втором забили дважды быстро — стало 3:1. Но в конце сделали нам нервы. Дали пробить с разворота нападающему: он принял мяч, развернулся, и его никто не заблокировал, никто не подставил тело, никто не защищал. Вратарь сыграл неплохо, но если бы перевел мяч через перекладину — было бы лучше. Хорошо, что вообще среагировал.

А потом проспали момент, как игроки Динамо против Кристал Пелес. Абердин играет на добивании, а игроки Шахтера стояли и смотрели футбол. И тогда началась нервная игра. Все уже было не так уверенно, как хотелось бы, но выстояли, слава Богу. Хотя я остался не очень доволен этой игрой Шахтера.

— Было опасение, что после такого развития событий они еще пропустят и проиграют игру?

Нет, нет, нет. У меня даже мыслей таких не было. Я верил, что Шахтер быстро отыграется, это станет переломным моментом, и все станет на свои места. В принципе, так оно и случилось. Но если бы забили четвертый гол — было бы намного лучше.

— Почему «горняки» после третьего гола присели к своим воротам?

Честно, меня это тоже удивило. Я думал, что они наоборот возьмут мяч под контроль. Абердину уже нечего было терять — они побежали вперед. Я ожидал, что горняки поймают их на контратаке и увеличат преимущество. Но этого не произошло. Где-то они «поплыли», возможно, в физическом плане немного подсели.

Ранее мы писали, что легендарный нападающий оценил странное решение Динамо в матче с Кристал Пэлас.