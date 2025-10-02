«Перестрелка» в Шотландии. Шахтер победил Абердин в зрелищном матче Лиги конференций

В четверг, 2 октября, донецкий Шахтер на выезде одержал победу над шотландским Абердином в первом туре Лиги конференций.

Абердин — Шахтер 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 — Назарина, 39, Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

На старте встречи хозяева получили право на пенальти после игры рукой Элиаса в собственной штрафной площадке. Карлссон уверенно реализовал 11-метровый.

На 39-й минуте Назарина сравнял счет, и на перерыв команды ушли при ничейном результате.

Команда празднует гол Назарины / Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Во втором тайме «горняки» прибавили оборотов. Сначала бразильский новичок Шахтера Лукас Феррейра ударом головой после навеса Марлона Гомеса вывел свою команду вперед. А уже через несколько минут Педро Энрике прицельным ударом в ближний угол сделал счет 1:3.

Энрике сделал счет 3:1 / Фото: REUTERS/Russell Cheyne

На 69-й минуте Лазетич нанес мощный удар по воротам Ризныка, который совершил блестящий сейв и перевел мяч в перекладину, после чего на добивании удачно сыграл Девлин, сократив отставание хозяев. Впрочем, изменить итог матча Абердину уже не удалось.

Следующий поединок в Лиге конференций Шахтер проведет 23 октября против польской Легии.

