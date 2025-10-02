Безусловный фаворит: букмекеры оценили шансы Шахтера выиграть первый матч в Лиге конференций

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Абердин — Шахтер.

В букмекерских конторах выставили такие коэффициенты на поединок: победа Шахтера — 1.54, ничья — 4.80, победа Абердина — 6.80.

Если перевести в проценты, то шансы горняков выиграть матч — 65%.

«Проблемы у Шахтера могут возникнуть при недооценке соперника, а также в случае, если игроки Абердина будут играть максимально плотно против бразильцев, будут «кусать» их и не давать пространства. Думаю, что в матче не будет большого количества голов. Абердин, скорее всего, сядет очень низко у своих ворот, будет защищаться всем составом в нижнем блоке. И взломать такую оборону украинскому клубу будет сложно. Но мой прогноз — Шахтер победит со счетом 2:1″, — заявил в комментарии для NV известный украинский футболист Игорь Худобяк.

