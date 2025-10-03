«Мы не смогли хорошо начать матч. Были далеки от единоборств и игры один на один. И несмотря на место соперника в турнирной таблице, против таких команд, как Абердин, играть сложно, ведь в шотландском чемпионате они среди лидеров по количеству выигранных дуэлей и по физическим качествам. Они начали игру с оборонительной схемой 5−2−3, и их два атакующих футболиста сумели контролировать наших четверых в построении атак. Наше решение было через фланговых защитников и опорного полузащитника. Но из-за того, что наши „восьмерки“ слишком рано шли вперед, мы не находили нужных решений. А две их „шестерки“ очень легко контролировали нашу среднюю линию. Так матч и продолжался долгое время.

На таком стадионе играть сложно и тяжело противостоять команде, которая делает ставку на длинные передачи, стандарты и вбрасывания. В начале нам было нелегко, но потом, учитывая еще и ветер, пришлось адаптироваться к условиям, потому что в футболе иногда случаются такие тяжелые обстоятельства, и нужно уметь приспосабливаться — мы смогли это сделать. Мы молодая команда, и эта победа очень важна для нас. Выиграть у такого клуба, как Абердин, с его футбольной культурой и историей — это действительно делает нас очень счастливыми», — рассказал Туран на пресс-конференции.

Также Арда высказался о шансах Горняков в борьбе за трофей третьего по значимости еврокубка.



«У Шахтера это в культуре — всегда оставаться конкурентоспособными в Европе. В то же время мы молодая и новая команда, мы стараемся учиться на каждом уровне и приобретать опыт. Поэтому, считаю, логичнее смотреть на все шаг за шагом. Конечно, Лига конференций нас очень вдохновляет, и наша самая большая мечта здесь — играть матчи, в названии которых есть слово финал», — заявил Туран.

Отметим, что после 1-го тура команда турецкого специалиста занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

Следующий матч в ЛК Шахтер проведет 23 октября. Номинально домашняя игра в Польше против Легии.

Соперниками Горняков также будет Брейдаблик, Шемрок, Хамрун Спартанс и Риека.

