Абердин — Шахтер: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

2 октября, 13:27
Стадион в Абердине, где пройдет матч (Фото: wikipedia.org)

Стадион в Абердине, где пройдет матч (Фото: wikipedia.org)

В четверг, 2 октября, пройдут матчи первого тура основного этапа Лиги конференций.

В одном из поединков донецкий Шахтер в гостях встретится с шотландским клубом Абердин. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

В Украине поединок Абердин — Шахтер в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Абердин — Шахтер.

«Мы ожидаем сложную игру, ведь Абердин имеет футбол в своей ДНК. У них замечательная культура и футбольная история, к которой мы должны относиться с уважением. В составе много игроков с опытом выступлений за национальные сборные. Против такого клуба, с такой историей и опытом, следует быть очень осторожным», — заявил перед матчем тренер Шахтера Арда Туран.

https://www.youtube.com/embed/LzCrb47kuEU?si=5w72No9o-br0kPeL
