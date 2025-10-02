Абердин — Шахтер: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций
Стадион в Абердине, где пройдет матч (Фото: wikipedia.org)
В четверг, 2 октября, пройдут матчи первого тура основного этапа Лиги конференций.
В одном из поединков донецкий Шахтер в гостях встретится с шотландским клубом Абердин. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
В Украине поединок Абердин — Шахтер в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
«Мы ожидаем сложную игру, ведь Абердин имеет футбол в своей ДНК. У них замечательная культура и футбольная история, к которой мы должны относиться с уважением. В составе много игроков с опытом выступлений за национальные сборные. Против такого клуба, с такой историей и опытом, следует быть очень осторожным», — заявил перед матчем тренер Шахтера Арда Туран.