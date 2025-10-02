Бразильцев будут «кусать» в Шотландии. Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матч Шахтера в Лиге конференций

После разгромной победы над Рухом (4:0) «горняки» возглавили турнирную таблицу УПЛ с 17 очками. Зато Абердин занимает последнее место в чемпионате Шотландии, имея лишь одно очко после шести туров.

Примечательно, что обе команды подходят к матчу в статусе действующих обладателей национальных кубков. Шахтер в финале одолел киевское Динамо (1:1, 6:5 в серии пенальти), а «красные» победили Селтик (1:1, 4:3 по пенальти).

Свою еврокубковую кампанию Абердин начал с плей-офф Лиги Европы, где уступил Стяуа (2:2, 0:3). Шахтер тоже стартовал в этом турнире: сперва дончане уверенно прошли Бешикташ (4:2, 2:0), но уже на следующем этапе после двух безголевых ничьих вылетели от Панатинаикоса в серии пенальти (3:4). В плей-офф Лиги конференций «горняки» одолели Серветт (1:1, 2:1) и пробились в основной этап.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат и бывший игрок сборной Украины Игорь Худобяк объяснил, почему у «горняков» могут возникнуть проблемы в Шотландии, и спрогнозировал точный счет поединка.

Игорь Худобяк считает, что Шахтер минимально победит в Шотландии / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Против Абердина Шахтер должен играть в свой футбол. У них он есть: рисунок игры заметен, рука тренера тоже чувствуется. К тому же «горняки» действуют агрессивно, а бразильцы делают разницу. Должен ли Шахтер побеждать на классе? Нет, сейчас очень трудно выигрывать в футболе только вследствие этого. Самое главное — правильно настроиться, чтобы не было недооценки соперника. Абердин будет играть дома, при своих болельщиках, поэтому победу одержать будет непросто. Но, учитывая неудачный старт шотландцев и серию поражений в начале сезона, считаю, что поражение Шахтера будет для них настоящей неудачей.

У дончан сейчас есть очень качественные бразильцы, однако важно, что сохраняется баланс между легионерами и украинцами. Я бы не сказал, что только бразильцы будут «зажигать» в Шотландии — наши футболисты тоже могут проявить себя.

Проблемы у Шахтера могут возникнуть при недооценке соперника, а также в случае, если игроки Абердина будут играть максимально плотно против бразильцев, будут «кусать» их и не давать пространства. Думаю, что в матче не будет большого количества голов. Абердин, скорее всего, сядет очень низко у своих ворот, будет защищаться всем составом в нижнем блоке. И взломать такую оборону украинскому клубу будет сложно. Но мой прогноз — Шахтер победит со счетом 2:1″, — сказал Худобяк.

Отметим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Питтодри.

