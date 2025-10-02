Игра пройдет 2 октября в Абердине. И начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

АБЕРДИН — ШАХТЕР — 0:0 (обновляется)

Футбольный клуб Абердин основан 14 апреля 1903 года в одноименном городе. За свою историю команда выиграла четыре чемпионата Шотландии (1955, 1980, 1984, 1985), восемь раз побеждала в Кубке Шотландии и шесть раз — в Кубке шотландской лиги. Также Абердин — единственная команда Шотландии, которая завоевала два евротрофея: Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1983 году. В этот самый успешный период клуба главным тренером был Алекс Фергюсон, возглавлявший Абердин в 1978—1986 годах, а впоследствии ставший легендой мирового футбола с Манчестер Юнайтед.

Реклама

В сезоне-2024/25 Абердин выиграл Кубок Шотландии и квалифицировался в Лигу Европы. Однако оттуда вылетел в Лигу конференций, проиграв по сумме двух матчей Стяуа.

Шахтер также начинал еврокубковую кампанию в Лиге Европы, где проиграл в серии пенальти Панатинаикосу.