Абердин — Шахтер: онлайн видеообзор матча Лиги конференций

2 октября, 22:36
Абердин забил быстрый гол (Фото: REUTERS/Russell Cheyne)

Поединок первого тура общего этапа Лиги конференций пройдет 2 октября.

В режиме онлайн мы будем сообщать счет матча, давать авторов забитых мячей и видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор поединка.

АБЕРДИН — ШАХТЕР — 1:2 (обновляется)

1:0. Карлссон, 8 (пен.)

1:1. Назарина, 38

1:2. Феррейра, 54

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   ФК Шахтер Лига конференций Футбол

