Абердин — Шахтер: онлайн видеообзор матча Лиги конференций
Абердин забил быстрый гол (Фото: REUTERS/Russell Cheyne)
Поединок первого тура общего этапа Лиги конференций пройдет 2 октября.
В режиме онлайн мы будем сообщать счет матча, давать авторов забитых мячей и видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор поединка.
АБЕРДИН — ШАХТЕР — 1:2 (обновляется)
1:1. Назарина, 38
1:2. Феррейра, 54
Следите также за текстовой трансляцией матча Абердин — Шахтер.
Мы сообщали, кто в Украине будет транслировать матч Абердин — Шахтер.