Абрамович после отстранения от Челси планирует купить другой клуб — СМИ
Роман Абрамович не планирует завязывать с футболом (Фото:REUTERS/Andrew Winning)
Российский бизнесмен Роман Абрамович, которого из-за санкций отстранили от управления Челси, планирует приобрести турецкий футбольный клуб Гезтепе, сообщает Fotomac.
По информации СМИ, Абрамович уже дважды посещал Турцию с целью обсудить возможное соглашение.
Отмечается, что бизнесмен планирует реализовать свои планы после продажи Челси.
Газтепе выступает в высшем дивизионе Турции, однако занимает там лишь 18-е место из 20-ти команд.
10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.
Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.
Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.