Абрамович после отстранения от Челси планирует купить другой клуб — СМИ 19 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович не планирует завязывать с футболом (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Российский бизнесмен Роман Абрамович, которого из-за санкций отстранили от управления Челси, планирует приобрести турецкий футбольный клуб Гезтепе, сообщает Fotomac.

По информации СМИ, Абрамович уже дважды посещал Турцию с целью обсудить возможное соглашение.

Отмечается, что бизнесмен планирует реализовать свои планы после продажи Челси.

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Газтепе выступает в высшем дивизионе Турции, однако занимает там лишь 18-е место из 20-ти команд.

10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.

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