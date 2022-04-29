Сумму направит в фонд поддержки Украины. Абрамович поднял цену на Челси еще на 600 млн евро — СМИ 29 апреля, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Российский олигарх Роман Абрамович попросил потенциальных покупателей футбольного клуба Челси увеличить сумму сделки еще на 600 млн евро, сообщает Sky.



Указанную сумму бизнесмен из РФ намерен направить на благотворительность. Все три потенциальных покупателя клуба уже были уведомлены о просьбе Абрамовича и готовы ее удовлетворить.

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Общая сумма сделки по продаже Челси оценивается в более чем 4 млн евро. Из них 3 млн евро российский олигарх намерен направить на благотворительность, а остальную часть средств инвестировать в клубный стадион, академию и женскую команду.

Абрамович приобрел Челси в 2003 году. При нем клуб выиграл 19 трофеев и стал одним из грандов европейского футбола.

Ранее Великобритания наложила санкции на Абрамовича, что делает невозможным получение им прибыли от продажи Челси. Позже олигарх заявил, что намерен передать всю сумму, полученную за лондонский клуб, в фонд, созданный для помощи жертвам войны в Украине.

Сообщалось, что Абрамович после продажи Челси будет заинтересован в покупке испанской Валенсии.

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