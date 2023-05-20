«Как легко я это сделал». Хейни доволен своим поступком во время битвы взглядов 20 мая, 12:17 Хейни гордится тем, что толкнул Ломаченко (Фото:Top Rank)

«Время пришло. Я долго ждал этого — четыре года. Я всегда мечтал устроить с ним битву взглядов — наконец она состоялась. Это было только начало. Вы видели, как я легко его толкнул? Он меньше меня, и я буду диктовать ему свою волю и правила.

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Также Хейни добавил, что с нетерпением ждет начала поединка против Ломаченко, чтобы продемонстрировать свое величие.

Для меня это битва за наследие. Моя мечта — быть здесь. Я благодарен Аллаху за все. Я давно хотел этого поединка. Не могу дождаться, когда покажу, насколько силен Девин Хейни. Этот вечер продемонстрирует мое величие", — рассказал Хэйни Top Rank Boxing.

Напоминаем, что поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе между боксерами начнется в ночь с 20 на 21 мая.

Также недавно сообщалось, что Александр Усик не будет присутствовать на бою Ломаченко и Хейни.