«Как легко я это сделал». Хейни доволен своим поступком во время битвы взглядов
Хейни гордится тем, что толкнул Ломаченко (Фото:Top Rank)
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29−0, 15 KO) гордится тем, что толкнул Василия Ломаченко (17−2, 11 KO), когда они встретились взглядами.
«Время пришло. Я долго ждал этого — четыре года. Я всегда мечтал устроить с ним битву взглядов — наконец она состоялась. Это было только начало. Вы видели, как я легко его толкнул? Он меньше меня, и я буду диктовать ему свою волю и правила.
Также Хейни добавил, что с нетерпением ждет начала поединка против Ломаченко, чтобы продемонстрировать свое величие.
Для меня это битва за наследие. Моя мечта — быть здесь. Я благодарен Аллаху за все. Я давно хотел этого поединка. Не могу дождаться, когда покажу, насколько силен Девин Хейни. Этот вечер продемонстрирует мое величие", — рассказал Хэйни Top Rank Boxing.
Напоминаем, что поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе между боксерами начнется в ночь с 20 на 21 мая.
Также недавно сообщалось, что Александр Усик не будет присутствовать на бою Ломаченко и Хейни.