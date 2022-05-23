Скандальный итальянский футболист забил супергол рабоной — видео 23 мая, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Всего в нынешнем сезоне Балотелли сыграл за свой клуб 33 матча (Фото:Адана Демирспор via Instagram)

Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли забил супергол рабоной в чемпионате Турции.



В заключительном туре первенства команда 31-летнего нападающего Адана Демирспор встречалась с Гезтепе.

Поединок завершился со счетом 7:0 в пользу хозяев, а Балотелли отметился в нем пятью голами.

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Один из мячей Марио забил после дриблинга и удара рабоной — он наносится по мячу позади опорной ноги.

Всего в нынешнем сезоне итальянец сыграл за свой клуб 33 матча, забил 19 мячей и сделал шесть результативных передач.

Сообщалось, что Балотелли разозлился из-за своей замены во время матча.

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