Турецкий клуб избавился от скандального российского футболиста
Артём Дзюба сыграл за турецкий клуб всего пять матчей (Фото:REUTERS/Stuart Franklin)
Турецкий клуб Адана Демирспор расторг контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой.
Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.
Контракт Дзюбы был рассчитан до 31 мая 2023 года, однако 3 ноября стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. Причины такого решения не разглашаются.
Российский форвард перешел в Адана Демирспор летом 2022 года и с тех пор сыграл за турецкий клуб в пяти матчах и отличился одним голом.
Следует отметить, что за Адана Демирспор выступает экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.
В ноябре 2020 года капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в громкий скандал из-за появившегося в Сети интимного видео. В ролике видно, как 32-летний форвард занимается самоудовлетворением.