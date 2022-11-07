Турецкий клуб избавился от скандального российского футболиста

7 ноября, 19:06
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Артём Дзюба сыграл за турецкий клуб всего пять матчей (Фото:REUTERS/Stuart Franklin)

Артём Дзюба сыграл за турецкий клуб всего пять матчей (Фото:REUTERS/Stuart Franklin)

Турецкий клуб Адана Демирспор расторг контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой.

Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

Контракт Дзюбы был рассчитан до 31 мая 2023 года, однако 3 ноября стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. Причины такого решения не разглашаются.

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Российский форвард перешел в Адана Демирспор летом 2022 года и с тех пор сыграл за турецкий клуб в пяти матчах и отличился одним голом.

Следует отметить, что за Адана Демирспор выступает экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.

В ноябре 2020 года капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в громкий скандал из-за появившегося в Сети интимного видео. В ролике видно, как 32-летний форвард занимается самоудовлетворением.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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