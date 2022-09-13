Одноклубник Ракицкого принес своей команде победу голом, забитым половым органом — видео 13 сентября, 20:04 Аданадемирспор выиграл у Трабзонспора со счетом 3:2 (Фото:Скриншот видео)

Защитник турецкого Аданадемирспора Самет Акайдин принес своей команде победу в матче 6-го тура чемпионата страны против Трабзонспора голом, который он забил ударом половым органом.

Встреча состоялась накануне. По итогам 90 минут игры на табло значился ничейный счет 2:2.

Однако в компенсированное ко второму тайму время Акайдин принес победу хозяевам.

Видео дня

Он отправил мяч в ворота Трабзонспора ударом половым органом метров с восьми после передачи партнера по команде от правого края.

За Аданадемирспор также выступает украинец Ярослав Ракицкий. Он провел на поле всю игру с Трабзонспором, заработал желтую карточку и «привез» пенальти в свои ворота.

Сообщалось, что в Мозамбике футболисты отказались заходить на стадион из-за колдовства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.