Одноклубник Ракицкого принес своей команде победу голом, забитым половым органом — видео

13 сентября, 20:04
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Аданадемирспор выиграл у Трабзонспора со счетом 3:2 (Фото:Скриншот видео)

Аданадемирспор выиграл у Трабзонспора со счетом 3:2 (Фото:Скриншот видео)

Защитник турецкого Аданадемирспора Самет Акайдин принес своей команде победу в матче 6-го тура чемпионата страны против Трабзонспора голом, который он забил ударом половым органом.

Встреча состоялась накануне. По итогам 90 минут игры на табло значился ничейный счет 2:2.

Однако в компенсированное ко второму тайму время Акайдин принес победу хозяевам.

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Он отправил мяч в ворота Трабзонспора ударом половым органом метров с восьми после передачи партнера по команде от правого края.

https://twitter.com/ziyapamir/status/1569440893480103936

За Аданадемирспор также выступает украинец Ярослав Ракицкий. Он провел на поле всю игру с Трабзонспором, заработал желтую карточку и «привез» пенальти в свои ворота.

Сообщалось, что в Мозамбике футболисты отказались заходить на стадион из-за колдовства.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Трабзонспор (Трабзон) Футбольные курьезы

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