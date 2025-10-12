Победитель Евро-2016 с Португалией завершил карьеру в 36 лет

«Более 450 матчей, тысячи тренировок, путешествий, побед и поражений сформировали меня как человека и как игрока. Но, прежде всего, это были годы страсти и полной преданности мечте, зародившейся давно, когда я был лишь ребенком с мячом у ног», — написал 36-летний футболист в Instagram.

Реклама

Адриен Силва дебютировал на профессиональном уровне в составе Спортинга в 2007 году. Провел в лиссабонской команде 10 лет, в течение которых выиграл два Кубка Португалии и три Суперкубка страны.

После Спортинга выступал за Лестер, Монако, Сампдорию и другие команды. Последним клубом Силвы был Дубай Юнайтед.

За сборную Португалии Силва дебютировал в 2014 году, провел за национальную команду 26 матчей и забил один гол.

В 2016 году хавбек выиграл с Португалией чемпионат Европы. Выходил в старте во всех матчах плей-офф турнира, в частности против Франции (1:0) в финале.

Мы также писали, что Луис Суарес забил 600-й гол в карьере шикарным ударом с лету.