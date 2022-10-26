Луческу — перед матчем Лиги Европы: «Еще никогда не были в такой тяжелой ситуации» 26 октября, 23:00 Традиционно Луческу пожаловался на частые переезды команды (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказался о предстоящем матче Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Слова румынского наставника приводит официальный сайт «бело-синих».

«Ожидаю трудный матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один или два раза в день, находятся со своими семьями в прекрасной стране.

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Мы должны проявить в завтрашней игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но, думаю, мы справимся", — заявил Луческу.

Также традиционно наставник Динамо пожаловался на частые переезды команды, что мешает ей в подготовке к играм.

АЕК же, по словам Луческу, играет в хороший футбол, ведь в его составе собраны футболисты, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах.

В минувшие выходные Динамо потеряло очки в чемпионате Украины, сыграв вничью с полтавской Ворсклой.