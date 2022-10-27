Взяли первое очко в Лиге Европы. Динамо совершило героический камбэк на Кипре, но вылетело из еврокубков — видео 27 октября, 21:38 Весной Динамо в еврокубках не будет (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Киевское Динамо сыграло вничью со счетом 3:3 в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АЕКом.



Первый мяч хозяева забили в середине первого тайма. Омри Альтман пробил Руслана Нещерета красивым ударом боковыми ножницами после навеса с правого фланга.

Киевляне отыгрались перед самым перерывом. Это Владислав Ванат пробил в нижний угол примерно с линии вратарской площади после паса Виталия Буяльского.

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Однако в дебюте второго тайма АЕК забил второй мяч. Рафа Лопес после навеса с левого фланга выиграл воздух у Александра Сироты и ударом головой переиграл Нещерета.

Третий мяч в ворота Динамо забил Альтман, оформивший таким образом дубль в поединке. Омри расстрелял с близкого расстояния Нещерета после неуверенной игры Александра Тымчика.

Но Динамо не сдалось и смогло отыграться в оставшееся время. Спасителем «бело-синих» стал Денис Гармаш, оформивший дубль.

АЕК — Динамо 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Рафа Лопес, 53 — Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

Динамо набрало первое очко в пяти матчах Лиги Европы, но при этом потеряло шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Фото: flashscore.ua

В минувшие выходные команда Мирчи Луческу потеряла очки в чемпионате Украины, сыграв вничью с полтавской Ворсклой.

