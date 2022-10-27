АЕК Ларнака — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 27 октября, 01:15 В первом матче Динамо проиграло АЕК Ларнака (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом поединка 5-го тура группового раунда Лиги Европы между АЕК Ларнака и Динамо. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 27 октября.



Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Энлезу, Альтман, Фараж, Оер

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев, Гармаш, Цыганков

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Матч состоится в Ларнаке (Кипр) на стадионе АЕК Арена. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

АЕК Ларнака занимает 3 место в группе с отставанием в 7 очков от Ренна и Фенербахче. Команда находится на 5 месте чемпионата Кипра, отставая от лидера Пафоса на 7 очков.

Клуб потерпел четыре поражения в семи последних поединках во всех турнирах при трех победах. За коллектив не сыграют полузащитник Гарсия (дисквалификация), нападающий Гама.

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Динамо занимает 4 место в группе и уже потеряло шансы на выход в плей-офф. Команда идет на 8 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1.

Клуб потерпел 3 поражения в последних 5 играх во всех турнирах при одной победе и одной ничьей. За коллектив не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Дубинчак, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).

Статистика знает один официальный матч между командами в рамках второго тура группового раунда текущей Лиги Европы, который дома выиграл АЕК Ларнака (1:0).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,37, то, что выиграет АЕК Ларнака, оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.

