Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — Динамо Загреб перенесли из-за убийства фаната 8 августа, 16:27 Люди принесли свечи и цветы к стадиону в Афинах (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским Динамо произошла серьезная стычка между фанатами.

В ночь с понедельника на вторник болельщики обеих команд устроили массовую драку, в результате которой фанат АЕКа получил смертельное ножевое ранение, сообщает RMC Sport.

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22-летнего парня с ранениями доставили в больницу Афин, где он скончался от полученных травм.

Кроме этого, ранения получили еще по меньшей мере восемь болельщиков.

Согласно последним сообщениям, в результате столкновения было арестовано 96 человек.

В связи с этим, УЕФА принял решение перенести матч АЕК — Динамо Загреб, который должен был состояться 8 августа, на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в Аргентине погиб болельщик после падения с трибуны.