АЕК Ларнака — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо пока не набрало ни одного очка (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы между АЕК Ларнака и Динамо.
Матч АЕК Ларнака (Кипр) - Динамо (Украина) состоится 27 октября в 19:45 по киевскому времени в Ларнаке на стадионе АЕК Арена.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:
- занимает 3 место в группе с отставанием на 7 очков от Ренна и Фенербахче;
- находится на 5 месте чемпионата Кипра, отставая от лидера Пафоса на 7 очков;
- потерпел четыре поражения в семи последних поединках во всех турнирах при трех победах;
- не сыграют полузащитник Гарсия (дисквалификация), нападающий Гама.
Что нужно знать о Динамо перед матчем:
- без очков занимает 4 место в группе с отставанием в 3 балла от третьего АЕК Ларнака и 10 – от Ренна и Фенербахче;
- идет на 8 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1;
- потерпело три поражения в последних пяти играх во всех турнирах при одной победе и одной ничьей;
- не сможет рассчитывать на вратарей Бущана и Бойко, защитника Дубинчака, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу (травмы).
Ориентировочные составы:
АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Энлезу, Альтман, Фараж, Оер
Динамо: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев, Гармаш, Цыганков
НВ