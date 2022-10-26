АЕК Ларнака — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 26 октября, 16:57 Динамо пока не набрало ни одного очка (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы между АЕК Ларнака и Динамо.



Матч АЕК Ларнака (Кипр) - Динамо (Украина) состоится 27 октября в 19:45 по киевскому времени в Ларнаке на стадионе АЕК Арена.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:

занимает 3 место в группе с отставанием на 7 очков от Ренна и Фенербахче;

находится на 5 месте чемпионата Кипра, отставая от лидера Пафоса на 7 очков;

потерпел четыре поражения в семи последних поединках во всех турнирах при трех победах;

не сыграют полузащитник Гарсия ( дисквалификация), нападающий Гама.

Что нужно знать о Динамо перед матчем:

без очков занимает 4 место в группе с отставанием в 3 балла от третьего АЕК Ларнака и 10 – от Ренна и Фенербахче;

идет на 8 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1;

потерпело три поражения в последних пяти играх во всех турнирах при одной победе и одной ничьей;

не сможет рассчитывать на вратарей Бущана и Бойко, защитника Дубинчака, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу ( травмы).

Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Энлезу, Альтман, Фараж, Оер

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев, Гармаш, Цыганков



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