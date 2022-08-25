АЕК Ларнака — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

25 августа, 03:40
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Днепр-1 проиграл 1:2 дома в первом матче (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 проиграл 1:2 дома в первом матче (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс ответного поединка раунда плей-офф Лиги Европы между АЕКом Ларнака и Днепр-1 (первый матч — 2:1).

Матч АЕК Ларнака (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 25 августа в 19:00 по киевскому времени в Ларнаке (Кипр) на стадионе Георге Карапатакис.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.

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Что нужно знать про АЕК Ларнака перед матчем:

  • выйдет в групповой раунд Лиги Европы в случае победы или ничьей;
  • занял 2-ю позицию в прошлом сезоне чемпионата Кипра, уступив чемпиону Аполлону;
  • прошел в прошлом раунде Лиги Европы сербский Партизан после вылета из квалификации Лиги чемпионов от датского Мидтьюлланна;
  • потерпел одно поражение в 12 последних поединках при шести победах.

Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

  • выйдет в групповой раунд Лиги Европы в случае победы с разницей минимум в два гола;
  • занял 3-е место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
  • проведет второй официальный поединок в 2022 году;;
  • не знает побед три последние матча при двух ничьих и одном поражении;

Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Тумбас — Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энглезу — Ойер, Густаву — Фараж, Альтман, Дьюрчо — Лопеш

Днепр-1: Велеф — Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Пихаленок — Пурита, Громов, Бланко — Довбик

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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