АЕК Ларнака — Днепр-1. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля, 17:47 Днепр-1 и АЭК Ларнака встречались в этом сезоне в квалификации Лиги Европы (Фото:СК Днепр-1)

NV представляет анонс первой игры 1/16 финала Лиги конференций между АЕК Ларнака и Днепром-1.

Матч АЕК Ларнака (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 16 февраля в Ларнаке на стадионе АЕК Арена и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:

вышел в плей-офф Лиги конференций после вылета из Лиги Европы, где занял третье место в группе, уступив Фенербахче, Ренну и опередив Динамо Киев;

встречался с Днепром-1 в этом сезоне в квалификации Лиги Европы, выиграв оба матча ( 3:0, 2:1);

3:0, 2:1); занимает первое место в чемпионате Кипра, опережая ближайшего преследователя АПОЭЛ на два очка;

не знает поражений пять поединков подряд во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей;

не сыграют вратарь Параскевас, нападающий Бруну Гамма ( травма).

Что нужно знать о Днепре-1 перед матчем:

вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места в своей группе, опередив Аполлон, Вадуц и уступив АЗ Алкмаар;

встречался с АЕК Ларнака в этом сезоне в квалификации Лиги Европы, проиграв оба матча ( 0:3, 1:2);

0:3, 1:2); занимает первую позицию в украинской Премьер-лиге, опережая Шахтер, который идет вторым, на пять очков, имея на один сыгранный матч больше;

не проигрывает пять поединков подряд при четырех победах и одной ничьей ( товарищеские матчи);

товарищеские матчи); не сыграют защитник Пурита, полузащитники Бланко, Горбунов, Лучкевич ( травмы).

Ориентировочные составы:

АЭК Ларнака: Пирич - Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Санхурхо, Ледиш, Фараж, Дюрчо, Лопеш, Альтман

Днепр-1: Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Гуцуляк, Довбик