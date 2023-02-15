АЕК Ларнака — Днепр-1. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги конференций
Днепр-1 и АЭК Ларнака встречались в этом сезоне в квалификации Лиги Европы (Фото:СК Днепр-1)
NV представляет анонс первой игры 1/16 финала Лиги конференций между АЕК Ларнака и Днепром-1.
Матч АЕК Ларнака (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 16 февраля в Ларнаке на стадионе АЕК Арена и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:
- вышел в плей-офф Лиги конференций после вылета из Лиги Европы, где занял третье место в группе, уступив Фенербахче, Ренну и опередив Динамо Киев;
- встречался с Днепром-1 в этом сезоне в квалификации Лиги Европы, выиграв оба матча (3:0, 2:1);
- занимает первое место в чемпионате Кипра, опережая ближайшего преследователя АПОЭЛ на два очка;
- не знает поражений пять поединков подряд во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей;
- не сыграют вратарь Параскевас, нападающий Бруну Гамма (травма).
Что нужно знать о Днепре-1 перед матчем:
- вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места в своей группе, опередив Аполлон, Вадуц и уступив АЗ Алкмаар;
- встречался с АЕК Ларнака в этом сезоне в квалификации Лиги Европы, проиграв оба матча (0:3, 1:2);
- занимает первую позицию в украинской Премьер-лиге, опережая Шахтер, который идет вторым, на пять очков, имея на один сыгранный матч больше;
- не проигрывает пять поединков подряд при четырех победах и одной ничьей (товарищеские матчи);
- не сыграют защитник Пурита, полузащитники Бланко, Горбунов, Лучкевич (травмы).
Ориентировочные составы:
АЭК Ларнака: Пирич - Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Санхурхо, Ледиш, Фараж, Дюрчо, Лопеш, Альтман
Днепр-1: Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Гуцуляк, Довбик