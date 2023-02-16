АЕК Ларнака — Днепр-1. Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги конференций 16 февраля, 14:57 АЕК Ларнака и Днепр-1 проведут еще один матч — теперь в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

NV следит за событиями первой игры 1/16 финала Лиги конференций между АЕК Ларнака и Днепром-1. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 16 февраля.



Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Санхурхо, Ледиш, Фараж, Дюрчо, Лопеш, Альтман

Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Гуцуляк, Довбик

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Матч состоится в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

АЕК Ларнака вышел в плей-офф Лиги конференций после вылета из Лиги Европы, где занял 3-е место в группе. Команда выиграла оба матча у Днепра-1 в квалификации Лиги Европы текущего сезона.

Клуб лидирует в чемпионате Кипра и не знает поражений пять матчей кряду во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей. За коллектив не сыграют вратарь Параскевас, нападающий Бруну Гамма (травмы).

Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места в своей группе, опередив Аполлон, Вадуц и уступив АЗ Алкмаар. Клуб лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая Шахтер на пять очков.

Команда не проигрывает пять матчей кряду при четырех победах и одной ничьей (товарищеские матчи). За коллектив не сыграют защитник Пурита, полузащитники Бланко, Горбунов, Лучкевич (травмы).

Статистика знает два официальных поединка между соперниками в квалификации Лиги Европы текущего сезона. Оба матча выиграл АЕК Ларнака.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит матча — АЕК Ларнака. Коэффициент на его победу равен 2,05. Успех Днепра-1 оценивается в 3,40, ничья — в 3,10.