Днепр-1 драматично проиграл АЕК Ларнака в 1/16 финала Лиги конференций — видео

17 февраля, 00:31
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Днепр-1 пропустил в конце матча (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Днепр-1 пропустил в конце матча (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Днепр-1 потерпел драматичное поражение на выезде от кипрского АЕК Ларнака со счетом 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

Украинская команда едва не пропустила уже в дебюте игры, когда на 2-й минуте Валеф из девятки вытянул удар Тричковски.

На 7-м обороте секундной стрелки гостей спасла перекладина после удара Лопеша, подхватившего мяч после неудачного выноса Амаша.

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В начале второго тайма Днепр-1 Валеф еще однажды помешал сопернику забить, когда в эффектном прыжке потянул удар Фаража в девятку.

Украинский коллектив имел две возможности забить, однако Довбик и Пихаленок не смогли пробить вратаря АЕК Ларнака Пирича.

Впрочем, именно хозяева поля достигли своего за пять минут до конца основного времени игры, когда Гарсия головой пробил в ближний угол после подачи Густаво.

1:0 — ответный матч пройдет на поле Днепра-1 в словацком Кошице 23 февраля.

АЕК Ларнака Днепр-1 1:0
Гол: Гарсия, 85

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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