Днепр-1 драматично проиграл АЕК Ларнака в 1/16 финала Лиги конференций — видео
Днепр-1 пропустил в конце матча (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Днепр-1 потерпел драматичное поражение на выезде от кипрского АЕК Ларнака со счетом 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.
Украинская команда едва не пропустила уже в дебюте игры, когда на 2-й минуте Валеф из девятки вытянул удар Тричковски.
На 7-м обороте секундной стрелки гостей спасла перекладина после удара Лопеша, подхватившего мяч после неудачного выноса Амаша.
В начале второго тайма Днепр-1 Валеф еще однажды помешал сопернику забить, когда в эффектном прыжке потянул удар Фаража в девятку.
Украинский коллектив имел две возможности забить, однако Довбик и Пихаленок не смогли пробить вратаря АЕК Ларнака Пирича.
Впрочем, именно хозяева поля достигли своего за пять минут до конца основного времени игры, когда Гарсия головой пробил в ближний угол после подачи Густаво.
1:0 — ответный матч пройдет на поле Днепра-1 в словацком Кошице 23 февраля.
АЕК Ларнака Днепр-1 1:0
Гол: Гарсия, 85