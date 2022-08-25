Днепр-1 потерпел разгром от АЕК Ларнака и вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций — видео

25 августа, 21:40
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Днепр-1 прекратил выступления в Лиге Европы (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 прекратил выступления в Лиге Европы (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 со счетом 0:3 уступил на выезде АЕК Ларнака в ответном матче раунда плей-офф и вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций.

После поражения 1:2 на своем поле в первом поединке украинской команде нужно было побеждать с разницей в два гола для выхода в групповой раунд Лиги Европы.

Но гости не только не смогли выиграть с нужным результатом, но и вообще забить, удержав свои ворот на замке только треть часа игры.

Видео дня

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Клубу из Кипра разгромную победу принесли точные удары Адам Дюрчо, Рафаэл Лопеш и Никос Энглезу.

Тем самым Днепр-1 уступил с общим счетом 1:5 и вылетел из Лиги Европы. Теперь команда сыграет в групповом этапе Лиги конференций, жеребьевка которого состоится 26 августа.

АЕК — Днепр-1 — 3:0

Голы: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Энглезу, 78

https://www.youtube.com/watch?v=hjVx2-WzXJ8

Ранее Динамо со счетом 0:3 проиграло на выезде Бенфике в ответном матче раунда плей-офф и вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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