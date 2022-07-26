АИК — Ворскла. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

26 июля, 20:19
Команда Виктора Скрипника имеет фору после первого матча (Фото:ФК Ворскла)

Команда Виктора Скрипника имеет фору после первого матча (Фото:ФК Ворскла)

НВ представляет анонс ответного поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций между между Ворсклой и АИКом (первая игра — 2:3).

Матч АИК (Швеция) — Ворскла (Украина) состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени в Сольне на стадионе Фредс Арена.

Прямую трансляцию поединка покажут YouTube-каналы Ворсклы и EspresoTV.

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Что нужно знать про АИК перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы с разницей минимум в два гола;
  • занимает третье место в шведской лиге после 16 туров с отставанием в два очка от лидера Юргордена;
  • одержал две победы в семи последних поединках во всех турнирах при трех поражениях.

Что нужно знать про Ворсклу перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом или ничьей;
  • первая игра с АИКом — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
  • потерпела одно поражение и одержала две победы в последних трех играх (двух товарищеских).

Ориентировочные составы:

АИК: Норфельдт — Бьорнстрем, Папаяннопулос, Милошевич, Мендес — Абдирахман, Аяри, Ларссон, Ринг — Стефанелли, Гвидетти

Ворскла: Ризнык — Пердута, Яворский, Зайков, Бацула — Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник — Степанюк, Марлисон

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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