АИК — Ворскла. Где и когда смотреть матч Лиги конференций
Команда Виктора Скрипника имеет фору после первого матча (Фото:ФК Ворскла)
НВ представляет анонс ответного поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций между между Ворсклой и АИКом (первая игра — 2:3).
Матч АИК (Швеция) — Ворскла (Украина) состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени в Сольне на стадионе Фредс Арена.
Прямую трансляцию поединка покажут YouTube-каналы Ворсклы и EspresoTV.
Что нужно знать про АИК перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы с разницей минимум в два гола;
- занимает третье место в шведской лиге после 16 туров с отставанием в два очка от лидера Юргордена;
- одержал две победы в семи последних поединках во всех турнирах при трех поражениях.
Что нужно знать про Ворсклу перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом или ничьей;
- первая игра с АИКом — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
- потерпела одно поражение и одержала две победы в последних трех играх (двух товарищеских).
Ориентировочные составы:
АИК: Норфельдт — Бьорнстрем, Папаяннопулос, Милошевич, Мендес — Абдирахман, Аяри, Ларссон, Ринг — Стефанелли, Гвидетти
Ворскла: Ризнык — Пердута, Яворский, Зайков, Бацула — Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник — Степанюк, Марлисон
НВ
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