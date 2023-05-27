Украинское фиаско в ОАЭ. Ребров и Ярмоленко завершили сезон без трофеев 27 мая, 21:38 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Аль-Айн уступил Аль-Шардже в финале Кубка Лиги ОАЭ — 1:2.



Сергей Ребров, которого сватают в сборную Украины, мог на мажарной ноте завершить свою работу в Эмиратах. Но его Аль-Айн упустил победу в Кубке лиги. Команда Реброва первой открыла счет, но пропустила два гола в компенсированное к первому тайму время.

Видео дня

Украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко матч пропускал из-за травмы. Ранее Леоненко раскритиковал вызов Ярмоленко в сборную Украины.

Таким образом, Аль-Айн завершил сезон без трофеев. В чемпионате команда финишировала второй после Аль-Шабаба, а Кубок страны в финале проиграла также Аль-Шардже.