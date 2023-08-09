Герой Роналду. Форвард вывел Аль-Наср в финал Кубка арабских чемпионов — видео 9 августа, 22:02 Криштиану Роналду празднует гол (Фото:AlNassr FC)

Гол португальца помог саудовскому Аль-Насру в полуфинале минимально обыграть иракский Аль-Шорта со счетом — 1:0.



Завершился матч полуфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречались Аль-Шорта (Ирак) и Аль-Наср (Саудовская Аравия).

В поединке был забит всего один гол. На 75-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и принес путевку Аль-Насру в финал турнира.

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В поединке за трофей Аль-Наср встретится с победителем пары Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Аль-Шабаб (Саудовская Аравия). Финал пройдет 12 августа.

Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провел за Аль-Наср 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.