Герой Роналду. Форвард вывел Аль-Наср в финал Кубка арабских чемпионов — видео

9 августа, 22:02
Поделиться:
Криштиану Роналду празднует гол (Фото:AlNassr FC)

Криштиану Роналду празднует гол (Фото:AlNassr FC)

Гол португальца помог саудовскому Аль-Насру в полуфинале минимально обыграть иракский Аль-Шорта со счетом — 1:0.

Завершился матч полуфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встречались Аль-Шорта (Ирак) и Аль-Наср (Саудовская Аравия).

Читайте также:
Разъяренный Криштиану Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср — видео

В поединке был забит всего один гол. На 75-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и принес путевку Аль-Насру в финал турнира.

Видео дня

https://twitter.com/AlNassrFC_EN/status/1689318441474310145

В поединке за трофей Аль-Наср встретится с победителем пары Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Аль-Шабаб (Саудовская Аравия). Финал пройдет 12 августа.

Читайте также:
Возлюбленная Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике, но случился конфуз — видео

Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провел за Аль-Наср 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X