Аль-Наср хочет усилиться бывшим партнером Криштиану Роналду, несмотря на трансферный бан — СМИ

14 июля, 16:55
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Саудовский клуб планирует подписать Алекса Теллеса (Фото:ФК Аль-Наср)

Саудовский клуб планирует подписать Алекса Теллеса (Фото:ФК Аль-Наср)

Саудовский клуб Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

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Об этом сообщает Dailly Mail.

По информации источника, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг не рассчитывает на бразильца в следующем сезоне. Клуб надеется продать Теллеса и пополнить трансферный бюджет. Футболистом интересуется Аль-Наср.

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Отметим, что ФИФА запретила клубу из Саудовской Аравии регистрировать новых игроков из-за неуплаты долга Лестеру в размере 390 тысяч фунтов бонусов за Ахмада Мусу.

Однако ожидается, что Аль-Наср в ближайшее время выплатит долг и трансферный бан будет снят.

Теллес присоединился к Манчестер Юнайтед в 2020 году из Порту и пересекался в клубе с Роналду. Прошлый сезон игрок провел в аренде в Севилье и стал победителем Лиги Европы.

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Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера Луиш Каштру возглавил Аль-Наср.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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