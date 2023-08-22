Рекордный трансфер в истории. Клуб Роналду подписал звездного португальца — видео

22 августа, 20:16
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Отавио (Фото:AlNassr FC)

Отавио (Фото:AlNassr FC)

Аль-Наср официально объявил о трансфере полузащитника Порту Отавио.

Саудовский клуб заключил контракт с 28-летним игроком до 2026 года. Его зарплата составит 15 миллионов евро в год.

По предварительным данным, Аль-Наср заплатил за Отавио 60 миллионов евро, что является рекордом для клуба.

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В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 13 ассистов в 44 матчах за португальский клуб.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал причины своего перехода в саудовский клуб.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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