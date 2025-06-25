Клуб Криштиану Роналду после неудачного сезона уволил главного тренера — он проработал меньше года
Стефано Пиоли возглавлял Аль-Наср с сентября 2024 года (Фото: ФК Аль-Наср)
Саудовский клуб Аль-Наср, за который выступает звезда футбола Криштиану Роналду, объявил о прекращении сотрудничества с наставником Стефано Пиоли.
Об этом сообщает пресс-служба Аль-Насра.
Вместе с итальянским наставником ушел из клуба и его тренерский штаб.
Пиоли возглавлял Аль-Наср с сентября 2024 года. Под его руководством клуб финишировал третьим в чемпионате Саудовской Аравии и не попал в азиатскую Лигу чемпионов.
По информации СМИ, 59-летний Пиоли намерен вернуться в Италию и возглавить Фиорентину, которую он уже тренировал в период 2017—2019 годов. Его потенциальным преемником в Аль-Насри считают португальского специалиста Сержи Консейсау.
