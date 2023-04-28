28 пенальти в финале! Клуб Реброва и Ярмоленко проиграл безумный матч Кубка президента ОАЭ
Ярмоленко в финале забил два гола (Фото:twitter.com/alainfcae)
Команда украинцев осталась без трофея после серии пенальти.
В Эмиратах разыграли один из главных трофеев местного футбола — Кубок президента ОАЭ.
В финальном поединке встретились Аль-Шарджа и Аль-Айн. Аль-Айн тренирует украинец Сергей Ребров, а в полузащите играет Андрей Ярмоленко.
Основное время завершилось вничью — 1:1. Судьба трофея решилась в серии пенальти. Команды на двоих пробили 28 ударов. Два пенальти реализовал Ярмоленко. А решающий промах совершил Матиоса Паласиоса.
Аль-Шарджа выиграла — 13:12 и второй год подряд завоевала Кубок президента ОАЭ.
Ранее Ребров пожертвовал значительную сумму семьям погибших на войне футбольных фанатов.