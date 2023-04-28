28 пенальти в финале! Клуб Реброва и Ярмоленко проиграл безумный матч Кубка президента ОАЭ 28 апреля, 22:21 Ярмоленко в финале забил два гола (Фото:twitter.com/alainfcae)

Команда украинцев осталась без трофея после серии пенальти.



В Эмиратах разыграли один из главных трофеев местного футбола — Кубок президента ОАЭ.

В финальном поединке встретились Аль-Шарджа и Аль-Айн. Аль-Айн тренирует украинец Сергей Ребров, а в полузащите играет Андрей Ярмоленко.

Видео дня

Основное время завершилось вничью — 1:1. Судьба трофея решилась в серии пенальти. Команды на двоих пробили 28 ударов. Два пенальти реализовал Ярмоленко. А решающий промах совершил Матиоса Паласиоса.

Аль-Шарджа выиграла — 13:12 и второй год подряд завоевала Кубок президента ОАЭ.

العاشرة للملك بعد ركلات ترجيح ماراثونية..



الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة بفوزه على العين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بين الفريقين#الشارقة_العين#أغلى_الكؤوس #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/h9KMp4KBpp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 28, 2023

Ранее Ребров пожертвовал значительную сумму семьям погибших на войне футбольных фанатов.